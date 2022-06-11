Эмин Агаларов: Из-за санкций Азербайджан не рискнет стать буфером для России

Отдел информации 15:39

С введением экономических санкций Россию покинули сотни ведущих мировых брендов. Российские телеканалы и эксперты рисуют радужную картину, рассказывают об успешном импортозамещении, отмечая, что никаких проблем российская экономика не испытывает. Но проблемы есть, и их масштаб еще предстоит оценить. Вице-президент Crocus Group, бизнесмен и певец Эмин Агаларов в интервью российским СМИ признал, что санкции сильно ударили по российской экономике и, в частности, их семейному бизнесу. Haqqin.az представляет читателям данное интервью с незначительными сокращениями. Основными генераторами трафика с ключевыми локациями в торговых центрах были сети H&M, Zara, Adidas и кинотеатры, рассказывает Агаларов. По его словам, практически все сети, временно закрывшие магазины, продолжают платить за аренду. Объемы выплат простаивающих ретейлеров индивидуальны, так же как и условия аренды в целом. По подсчетам Crocus Group, сборы снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период прошлого года.

Если крупнейшие международные сети решат уйти из России и окончательно закроют свои магазины, заменить их на других арендаторов не получится, констатирует Агаларов. По его словам, сейчас якорные арендаторы занимают около 150–200 тыс. кв. м площадей торговых центров Crocus Group, и если 80–100 тыс. кв. м останутся без арендаторов, ТЦ «обесточатся» и будут полупустыми. «При строительстве торговые центры проектируются под потенциальных арендаторов. А значит, сдать ключевые локации этих компаний, занимавших до 4–5 тыс. кв. м, некому. Других арендаторов с такой выручкой — условно, 100 млн руб. в месяц — нет», — поясняет вице-президент Crocus Group. Арендная ставка, по его словам, всегда состояла из фиксированной части и процента с оборота, который компенсировался высокой выручкой: «У другой сети такой выручки не будет, чем бы вы там ни торговали, разве что наркотиками, если это будет законно. Отбить аренду можно было бы, а по-другому не получится». Важны и «имена» магазинов, убежден Агаларов. Мировая концепция торговых центров держится на якорных арендаторах, большинство из них — международные конгломераты. Если они уйдут, для всех торговых центров страны это будет фатально, продержаться на отечественных марках не сможет ни Vegas, ни другие ТЦ, предупреждает Агаларов. Он убежден, что ни параллельный импорт, ни попытки создания схем по выкупу товаров брендов через другие страны, которые обсуждаются на рынке, не сработают: «Во-первых, есть куча ограничений для такого импорта, а кроме того, ни Азербайджан, ни Грузия, ни Казахстан не захотят стать буфером для России, потому что потенциально могут попасть под санкции. Параллельный импорт, возможно, на локальном уровне можно использовать. У тебя есть связи, и ты через Узбекистан ввозишь Mercedes, но в индустриальном масштабе марки, как Chanel, H&M, Louis Vuitton, никогда на это не пойдут». Одной из наиболее пострадавших от текущей геополитической ситуации Агаларов называет киноиндустрию. Из-за полного отсутствия громких западных премьер посещаемость кинотеатров, по словам вице-президента Crocus Group, «рухнула» практически на 70%: «Это космическая цифра, которая имеет релевантность к посещаемости торгового центра в целом».