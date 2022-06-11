Эмин Агаларов: Из-за санкций Азербайджан не рискнет стать буфером для России
С введением экономических санкций Россию покинули сотни ведущих мировых брендов. Российские телеканалы и эксперты рисуют радужную картину, рассказывают об успешном импортозамещении, отмечая, что никаких проблем российская экономика не испытывает. Но проблемы есть, и их масштаб еще предстоит оценить. Вице-президент Crocus Group, бизнесмен и певец Эмин Агаларов в интервью российским СМИ признал, что санкции сильно ударили по российской экономике и, в частности, их семейному бизнесу. Haqqin.az представляет читателям данное интервью с незначительными сокращениями.
Основными генераторами трафика с ключевыми локациями в торговых центрах были сети H&M, Zara, Adidas и кинотеатры, рассказывает Агаларов. По его словам, практически все сети, временно закрывшие магазины, продолжают платить за аренду. Объемы выплат простаивающих ретейлеров индивидуальны, так же как и условия аренды в целом. По подсчетам Crocus Group, сборы снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период прошлого года.
Если крупнейшие международные сети решат уйти из России и окончательно закроют свои магазины, заменить их на других арендаторов не получится, констатирует Агаларов. По его словам, сейчас якорные арендаторы занимают около 150–200 тыс. кв. м площадей торговых центров Crocus Group, и если 80–100 тыс. кв. м останутся без арендаторов, ТЦ «обесточатся» и будут полупустыми.
«При строительстве торговые центры проектируются под потенциальных арендаторов. А значит, сдать ключевые локации этих компаний, занимавших до 4–5 тыс. кв. м, некому. Других арендаторов с такой выручкой — условно, 100 млн руб. в месяц — нет», — поясняет вице-президент Crocus Group. Арендная ставка, по его словам, всегда состояла из фиксированной части и процента с оборота, который компенсировался высокой выручкой: «У другой сети такой выручки не будет, чем бы вы там ни торговали, разве что наркотиками, если это будет законно. Отбить аренду можно было бы, а по-другому не получится».
Важны и «имена» магазинов, убежден Агаларов. Мировая концепция торговых центров держится на якорных арендаторах, большинство из них — международные конгломераты. Если они уйдут, для всех торговых центров страны это будет фатально, продержаться на отечественных марках не сможет ни Vegas, ни другие ТЦ, предупреждает Агаларов.
Он убежден, что ни параллельный импорт, ни попытки создания схем по выкупу товаров брендов через другие страны, которые обсуждаются на рынке, не сработают: «Во-первых, есть куча ограничений для такого импорта, а кроме того, ни Азербайджан, ни Грузия, ни Казахстан не захотят стать буфером для России, потому что потенциально могут попасть под санкции. Параллельный импорт, возможно, на локальном уровне можно использовать. У тебя есть связи, и ты через Узбекистан ввозишь Mercedes, но в индустриальном масштабе марки, как Chanel, H&M, Louis Vuitton, никогда на это не пойдут».
Одной из наиболее пострадавших от текущей геополитической ситуации Агаларов называет киноиндустрию. Из-за полного отсутствия громких западных премьер посещаемость кинотеатров, по словам вице-президента Crocus Group, «рухнула» практически на 70%: «Это космическая цифра, которая имеет релевантность к посещаемости торгового центра в целом».
Ассоциация владельцев кинотеатров уже фиксировала падение сборов на фоне отсутствия голливудских премьер с 44% в марте до 54% в апреле. В начале мая ассоциация прогнозировала, что из-за нехватки репертуара в ближайшее время может закрыться половина площадок. Гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин даже заявлял о проведении переговоров с владельцами торговых центров о возможном прекращении партнерства. В принадлежащих Crocus Group торговых центрах «Вегас» временно закрыто семь залов киносети «Каро» из 22, уточнил РБК представитель киносети.
«У нас 22 зала непосредственно в Vegas и Crocus. Умножьте это на 500–700 человек — это 12–17 тыс. человек за один сеанс. И раньше все эти залы были забиты. Для продолжения работы этих залов Россия должна обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже 100 лет, и начать выпускать такие фильмы, на которые захочет пойти вся страна. Причем не раз в год, а каждый день. Скорее всего, мы с этой задачей не справимся. И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть», — говорит Агаларов.
Он не верит и в то, что в России удастся создать аналоги сетей «Макдоналдс».
Сеть «Макдоналдс», которая платила аренду 3–5% от оборота на фуд-корте, давала самый большой доход от арендной платы с квадратных метров относительно своих соседей — российского общепита и иностранных конкурентов Burger King и KFC, рассказывает Агаларов. Вывески «Макдоналдс» на фасаде зданий привлекали посетителей в торговые центры, которые получали благодаря самой популярной сети общепита дополнительный трафик.
Новая сеть фастфуда, которую бизнесмен Александр Говор перезапускает на базе перешедших ему бывших ресторанов американской McDonald’s, может оказаться менее популярной и потерять часть посетителей, которые привыкли ходить в «Макдоналдс», не исключает Агаларов.
«Если поменять его на условный «Фуддоналдс», мы понимаем, что все торговые центры страны потеряют какое-то количество тысяч людей в день. Можно переименоваться во все что угодно, но «Макдоналдс» — это не какой-то фейк. Я сам жил в Америке какое-то время, и если я хочу бургер и выбираю фастфуд, то я хочу пойти в «Макдоналдс». Если его нет, я не хочу бургер», - сказал он.