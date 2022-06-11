Глава ЦБ Армении: инфляция очень высокая, это неизбежно скажется на уровне жизни

«С точки зрения потребительского индекса инфляция по товарам первой необходимости оказалась на куда более высоком уровне, чем зафиксированная 9-процентная инфляция». Об этом на заседании постоянной комиссии парламента по финансово-бюджетным и кредитным вопросам заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

Он отметил, что сейчас звучат призывы по курсам валют, которые направлены на вмешательство Центрального банка по снижению курса национальной валюты.

«Это, возможно, оказало бы положительное влияние на экспортеров, но в случае искусственного воздействия платить за это будет широкая общественность, поскольку в этом случае инфляция только повысится, что неизбежно скажется на уровне жизни», - подчеркнул Галстян.