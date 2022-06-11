«Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем фашисты во Второй мировой»

Российские войска убили более 22 тысяч мариупольцев, что вдвое больше, чем убили фашисты за 2 года во время Второй мировой войны. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время всеукраинского информационного телемарафона.

"Они уничтожили Мариуполь как обычные террористы и убийцы. Они убили более 22 тысяч местного населения. Они разрушили на 50% наши многоэтажные дома, то есть превратили их в пепел. То есть они наделали больше бед, чем фашисты за 2 года оккупации. Напомню, что с 1941 по 1943 годы фашисты, Гитлер убили чуть более 10 тыс. населения", - цитирует слова Бойченко УНИАН.

По его словам, растет количество братских могил вокруг Мариуполя: "В городе нет еды, нет воды, нет электроснабжения, не работает канализация. И мы видим, что на пороге лето и повышенная температура, поэтому и есть вспышки инфекционных заболеваний".