В Москве пройдут консультации по вхождению Южной Осетии в состав России
Консультации по вопросу «референдума» по вхождению Южной Осетии в состав России пройдут в Москве 14 июня, сообщила пресс-служба «главы» Южной Осетии.
Гаглоев 30 мая приостановил указ бывшего «руководителя республики» Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой.
"Делегация «Республики Южная Осетия» во главе с «президентом Республики Южная Осетия» Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении «Республики Южная Осетия» и Российской Федерации. Консультации состоятся завтра, 14 июня", - сообщила пресс-служба.