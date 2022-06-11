В НАТО не ожидали жесткой позиции Турции в отношении Финляндии и Швеции

НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткой позиции со стороны Турции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете Financial Times.

"Раньше в ходе процесса [приема Швеции и Финляндии в НАТО] мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы. Озабоченность Турции не является чем-то новым. Турция - важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание", - отметил он, выразив надежду, что "в течение разумного срока" разногласия будут устранены.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [НАТО] как можно скорее. "Это все еще может пройти быстро по сравнению с другими процессами вступления [в альянс]. Стороны необязательно должны прийти к компромиссу к концу июня, когда в Мадриде состоится саммит альянса", - добавил генсек НАТО.