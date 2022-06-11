Теймур Мусаев принял делегацию Совета внешнеэкономических связей Турции

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что Турция и Азербайджан поддерживали друг друга в самые трудные периоды своей истории. Благодаря главам двух государств братские отношения Азербайджана и Турции и сегодня находятся на самом высоком уровне.

Выразив удовлетворение наличием взаимовыгодных отношений между странами в сфере здравоохранения, Теймур Мусаев напомнил о состоявшемся в мае текущего года рабочем визите делегации Минздрава Азербайджана в Турцию: «В ходе двухдневного визита мы провели очень плодотворные дискуссии с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа, ознакомились с деятельностью ведущих медицинских учреждений братской страны. Думаю, изучение опыта Турции в области здравоохранения будет продуктивным для нас».

Отметив, что цифровизация является неизбежным процессом в экономике, Теймур Мусаев сказал, что здравоохранение как сектор экономики видит свое будущее только в цифровизации. «Опыт Турции в данной области неоценим, и ее модель является лидирующей в мире», - подчеркнул министр.

В свою очередь, представители DEIK выразили заинтересованность в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана по исследованиям в области медицинского туризма, цифровой трансформации здравоохранения и других сферах.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя братскими странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов. В завершение встречи стороны договорились развивать сотрудничество.