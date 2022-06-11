Через скандинавские банки отмывались деньги российских клиентов

Через филиалы скандинавских банков Nordea и DNB в странах Балтии отмывались миллиарды евро, в том числе через счета российских клиентов, передает Yle.

Как сообщил портал со ссылкой на материалы внутреннего расследования в этих банках, через два скандинавских банка прошло не менее €3,9 млрд из сомнительных источников. "При этом миллионы евро теневых денег текли через счета российских клиентов", - отмечает портал.

Сообщается, что легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также банка Luminor, созданного Nordea в 2017 году совместно с норвежским DNB. Через счета Nordea крупные суммы денег переводились компаниям, связанным с масштабным международным отмыванием денег. В октябре 2018 года, или за месяц до начала внутреннего расследования в Luminor, в Nordea заявляли, что у банка нет проблем, связанных с отмыванием денег в странах Балтии. Однако портал приводит в качестве примера деятельность компании гражданина России, которая провела €947 млн через Luminor в период с 2009 по 2018 годы. Более €30 млн из этих денег пошли подставным компаниям для отмывания денег.