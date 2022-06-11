Минздрав: статистика альбиносов в Азербайджане не ведется
«Статистика о людях, страдающих альбинизмом в Азербайджане, не ведется». Об этом заявил дерматовенеролог Вахид Махмудов во время прямого эфира на странице Минздрава в Instagram по случаю Международного дня распространения информации об альбинизме.
Махмудов отметил, что альбинизм – это наследственное заболевание. Примерно один из 17 тысяч человек рождается с этим редким заболеванием. У альбиносов высокий риск ожогов кожи и рака, потому что их кожа чувствительна к ультрафиолетовому излучению.
«Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы такие люди женились», - заявил он. «Они просто должны беречь себя», - отметил эксперт.
Представитель министерства сообщил, что выявить патологию во время беременности невозможно. Однако, если в семье есть кто-то, у кого есть альбинизм, можно сделать тест на беременность с использованием генов одного из родителей.
Международный день распространения информации об альбинизме был учрежден 18 декабря 2014 года Генеральной Ассамблеей ООН. Он отмечается ежегодно с 2015 года.