Минздрав: статистика альбиносов в Азербайджане не ведется

«Статистика о людях, страдающих альбинизмом в Азербайджане, не ведется». Об этом заявил дерматовенеролог Вахид Махмудов во время прямого эфира на странице Минздрава в Instagram по случаю Международного дня распространения информации об альбинизме.

Махмудов отметил, что альбинизм – это наследственное заболевание. Примерно один из 17 тысяч человек рождается с этим редким заболеванием. У альбиносов высокий риск ожогов кожи и рака, потому что их кожа чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

«Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы такие люди женились», - заявил он. «Они просто должны беречь себя», - отметил эксперт.