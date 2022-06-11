Макрон намерен наращивать вооружение Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении пересмотра закона о военном планировании на 2019-2025 годы с целью увеличить вооружение страны, объяснив это тем, что на фоне войны в Украине необходимо "приспособить средства к угрозам", приводит газета Le Figaro слова президента на открытии в понедельник в пригороде Парижа выставки вооружений Eurosatory.

"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил осуществить в ближайшие недели переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста", - сказал глава государства.

По его словам, Франция вошла в военную экономику, в которой обоснуется на долгую перспективу.