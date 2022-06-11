Теперь Швеция поставила условие Турции

Шведские власти могут отменить эмбарго на поставки оружия в Турцию в обмен на беспрепятственное присоединение к НАТО. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Согласно сообщению Euronews, Линде отметила, что в Швеции «самые строгие правила экспорта оружия в мире». Однако страна готова пересмотреть отдельные пункты своей политики безопасности и обороны, если вступит в НАТО.

Также дипломат подчеркнула, что Стокгольм «не снабжает оружием террористические организации» и намерен делать все для безопасности альянса, включая Турцию.

Отметим, что ранее сообщалось, что власти Турции выдвинули Швеции и Финляндии несколько условий, выполнение которых может побудить Анкару пересмотреть отношение к членству в НАТО скандинавских стран. В частности, как сообщали турецкие СМИ, обе страны должны заявить о поддержке Турции в противодействии террористическим организациям и принять соответствующие законодательные акты, закрыть на своей территории все организации, связанные с ПКК, принадлежащие им активы и медиаресурсы, не допускать их повторного открытия. Власти Турции также требуют от Швеции и Финляндии экстрадиции лиц, связанных с террористами, снятия эмбарго на продукцию оборонной промышленности и предлагают наладить сотрудничество между спецслужбами в вопросах противодействия терроризму.