Жена Додона получила повестку в прокуратуру

Экс-президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что его жене вручили повестку в прокуратуру для предъявления обвинения.

В чем именно ее обвиняют, он не уточнил: «Прокуроры остановили ее на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам».

Игорь Додон утверждает, что, скорее всего, за его женой «следят нон-стоп». Экс-президент попросил оставить его семью в покое, а также заявил, что «некоторые вещи не прощаются» и однажды действующая власть Молдовы «ответит за все эти беззакония». «Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», - написал он в Telegram.