Подготовка к пляжному сезону в Азербайджане в самом разгаре

В пресс-службе министерства сообщили, что основной целью встречи стало обсуждение мер безопасности, принимаемых госслужбой в связи с предстоящим пляжным сезоном, и стоящих перед ним задач.

В здании Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах состоялось заседание Общественного совета при МЧС в связи с подготовкой к пляжному сезону.

Во встрече приняли участие председатель Общественного совета Фуад Гаджизаде, члены совета: замначальника Главного управления по работе с региональными центрами, проектного управления и образования МЧС Гюндюз Хамзаев, начальник отдела по связям с общественностью Парвиз Джафаров, замначальника Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, полковник внутренней службы Сеймур Гарашев и другие сотрудники.

Представители Службы были проинформированы о проделанной работе по подготовке к пляжному сезону. Отмечалось, что с апреля в прибрежных регионах проводится мониторинг с участием представителей профильных ведомств. В ходе мониторинга были выявлены непригодные и опасные для купания участки. По его результатам в местных органах Исполнительной власти проведены рабочие совещания с участием представителей соответствующих ведомств по устранению выявленных недостатков, даны соответствующие поручения.

Кроме того, водолазы провели выездные проверки пляжей, подконтрольных Службе, в том числе общественных пляжей, созданных в Гарадагском, Сабаильском, Хазарском, Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку по инициативе Общественного объединения IDEA. Проведена проверка технического состояния аварийно-спасательных средств и средств, находящихся на балансе службы, а также оборудования, используемого при проведении водолазно-поисковых работ.

В настоящее время завершается установка знаков, определяющих границы купания на подконтрольных Службе пляжах, и специальных досок для ознакомления отдыхающих на территории граждан с правилами безопасности.