Тегеран о восстановлении камер наблюдения МАГАТЭ

Судьба наблюдательных приборов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах Ирана, демонтированных в ответ на антииранские решения организации, зависит от сотрудничества, которое будет достигнуто на переговорах, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде на еженедельном брифинге в Тегеране.

Решение совета директоров МАГАТЭ, по мнению Хатибзаде, является «запланированным и политическим», противоречащим дорожной карте между Ираном и МАГАТЭ. Он подчеркнул, что по совместному заявлению, согласованному между Ираном и МАГАТЭ 5 марта, были приняты решения о взаимных шагах.

«Конечно, мы не могли оставить это нетехническое политическое действие без ответа и приняли свои действия. Ответ Ирана был решительным и пропорциональным», - добавил он.