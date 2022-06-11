Израильтян призвали отменить поездки в Турцию

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал израильтян воздержаться от полетов в Турцию в ближайшее время. Об этом он заявил, выступая 13 июня на заседании парламентской фракции "Еш Атид".

"После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее. Израильские службы безопасности, Министерство иностранных дел, канцелярия премьер-министра и все мы в последние недели были участниками огромных усилиях по спасению жизней израильтян. Некоторые из них вернулись в Израиль не зная, что их жизнь была спасена. Террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск. Они целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их", - сказал Лапид.