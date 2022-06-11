Израильтян призвали отменить поездки в Турцию
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал израильтян воздержаться от полетов в Турцию в ближайшее время. Об этом он заявил, выступая 13 июня на заседании парламентской фракции "Еш Атид".
"После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее. Израильские службы безопасности, Министерство иностранных дел, канцелярия премьер-министра и все мы в последние недели были участниками огромных усилиях по спасению жизней израильтян. Некоторые из них вернулись в Израиль не зная, что их жизнь была спасена. Террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск. Они целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их", - сказал Лапид.
Он также поблагодарил правительство Турции за усилия, которые оно прилагает для защиты жизни израильских граждан: "Туризм в Турции важен для обеих стран, но там тоже понимают, что есть риски, на которые идти нельзя".
"Я также хочу передать послание иранцам: тот, кто причинит вред израильтянам, не избежит возмездия. Длинная рука Израиля настигнет его, где бы он ни скрывался. Мы надеемся и верим, что это предупреждение не будет на долгий период. Это туристический сезон, и будут предприняты все усилия, чтобы обеспечить безопасность в короткие сроки, что позволит израильтянам вернуться в Турцию и насладиться всем, что она может предложить. До тех же пор, пока предупреждение остается в силе, я призываю всех, кто запланировал полет, найти другие места для путешествия", - добавил министр.