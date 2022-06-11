Словакия назвала главное условие для полного отказа от российской нефти

Словакия сможет отказаться от российской нефти, получаемой по нефтепроводу "Дружба", только в случае гарантий со стороны Евросоюза о предоставлении значительной экономической помощи, заявила посол республики в ЕС Петра Варгова в интервью британской газете Financial Times.

"Нам необходимы некоторые гарантии из бюджета ЕС, что мы не будем оставлены одни лишь с нашим государственным финансированием. Ряд государств-членов ЕС выступает против идеи использовать ETS (механизм в сообществе, предусматривающий продажу квот на выбросы парникового газа) ради инфраструктурных проектов, предполагающих использование ископаемого топлива", - сказала дипломат.

Вместе с тем она подчеркнула, что премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру были даны заверения со стороны Еврокомиссии о готовности пересмотреть порядок распределения средств через Фонд восстановления европейской экономики, созданный во время пандемии коронавируса, чтобы облегчить доступ к ним для восточноевропейских государств, которые сильнее зависят от российских энергоносителей.