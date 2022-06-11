Азербайджанские школьники показали рекордные результаты на международной олимпиаде

Команда из Азербайджана показала феноменальный результат. В коллективе СЕМЬ ЧЕМПИОНОВ в категориях от 5 до 12 лет! Это Ульви Агазаде, Руфиз Аббасзаде, Физули Джафаров, Гейдар Бейбутов, Кямал Бейбутов, Селина Рзаева, Ильхам Рзаев.

Азербайджанские школьники победили на Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике WAMAS 2022, которая прошла 1 июня в Шарм-эль-Шейхе (Египет). В олимпиаде приняли участие более 250 школьников из 19 стран мира.

ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ МЕСТА заняли Атахан Мамедзаде, Микаил Мехтиев, Наджиба Газахова и София Джафарова, ДВА ВТОРЫХ МЕСТА - Алия Насирова и Амира Насирова, ОДНО ТРЕТЬЕ МЕСТО - Бадрадин Газахов.

В команду Азербайджана входят дети от 5 до 12 лет. Ментальной арифметикой эти ребята занимаются от полугода до четырех лет.

Ментальная арифметика – высокоэффективный тренажер для мозга, который развивает высокую концентрацию внимания, фотографическую память, ускоряет аналитические способности, облегчает обучение в школе и повышает самооценку ребенка, за счет приобретения неординарной способности «вычисление примеров быстрее калькулятора».

Самому младшему чемпиону - Ильхаму Рзаеву - всего 5 лет. За 10 минут он правильно решил 95 примеров с двузначными числами (например, 22+66-11+22). Такое под силу не каждому взрослому!

Организатором олимпиады является Международная ассоциация школ ментальной арифметики (WAMAS). Проводимые WAMAS ежегодно олимпиады выступают в роли основного мотиватора для детей, в то же время дают толчок в развитии школ и центров ментальной арифметики.

Центры и школы проводят и свои соревнования. Например, в следующем учебном году в Баку пройдет олимпиада по ментальной арифметике Caspian Cup.

Азербайджанские школьники, добившиеся успехов на олимпиаде, обучаются по программе Международной школы ментальной арифметики и развития интеллекта ISMA-BAKU (+99470 762-05-05, @isma.baku). В школе есть очные и онлайн-занятия для ребят всех возрастов.