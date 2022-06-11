Попытка «спасти» Армению снова провалилась: кто будет разбирать палатки?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:21

Почти двухмесячное протестное движение реваншистских оппозиционных сил в Армении на фоне заявлений о «снижении планки» премьер-министра Никола Пашиняна в карабахском вопросе и готовности начать мирные переговоры при условии признания территориальной целостности Азербайджана снижает обороты. Число протестующих, выходящих на улицы во имя «спасения Армении и Карабаха», в последние дни резко сократилось, организаторам так и не удалось увеличить их количество, несмотря на использование различных методов и тактик.

Согласно данным «Союза информированных граждан», динамика участия в протестном движении резко снижается. Так, если 1 мая в митинге оппозиции приняли участие свыше 12 500 человек, то к концу месяца – 28 мая – митинг оппозиции собрал только 5 850. 3 июня «спасать Армению» пришли 2 870, а 9-го - всего 2 350 человек. Армянские политологи также сходятся во мнении, что основной причиной отсутствия общественной поддержки антипашиняновского движения являются радикально-реваншистские лозунги, выдвигаемые его лидерами и теми, кто руководит движением «в тени», включая Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Несмотря на трагическое поражение в 44-дневной войне, «потерю Карабаха» и растущее недовольство действующей властью, большинство армян не хотят возвращаться в прошлое, во времена Кочаряна и Саргсяна.

Организаторам часто приходилось менять основной девиз протестов (в надежде привлечь побольше масс), однако никакого эффекта это не возымело. Сегодня главный вопрос - это палаточный городок, установленный на площади Франции в Ереване. Городок теперь стал головной болью не власти, а оппозиции. Потому что, если бы оппозиция сама стала демонтировать палатки, это означало бы, что они признают свое поражение. Снос палаточного городка властями также означает поражение оппозиции. «Палаточный городок – символ демонстрации силы. Оппозиция смогла заставить власти смириться с палаточным городком в центре столицы. Но теперь движение стало заложником палаточного городка, который диктует повестку. Оппозиция полагает, что если свернет палаточный городок, это сочтут признаком слабости. Но на деле они должны найти возможность освободиться от палаток. Цель - не удержание палаточного городка, цель - смена власти. В сложившейся ситуации движение стало заложником городка», - заявляет политтехнолог Армен Бадалян. Если оппозиция сама уберет палаточный городок, дав этому разумное объяснение, она выйдет победителем, но если это сделают власти, оппозиция будет в проигрыше, добавил Бадалян. По его мнению, координаторы протестного движения допустили тактические ошибки, с 4-5 мая акции оппозиции действовали по инерции. «Изначально лозунг движения был «Проснись, Лао» (слова из патриотической песни - ред.). К 4-5 мая, можно сказать, оппозиции удалось «разбудить» Лао, но каких-либо дальнейших действий она не предприняла», - отмечает Бадалян.

А политобозреватель Акоп Бадалян считает, что у движения пока еще есть потенциал. Силы, которые входят в движение, могут обеспечить минимальную стабильность сторонников, используя разные механизмы – от бизнеса до представителей прежней системы управления. Но оппозиция не может решить более глобальный политический вопрос из-за отсутствия широкой общественной поддержки. «Они способны удержать тот объем протестов достаточно длительное время, но сложно представить, насколько это будет обоснованно», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла». Главной причиной отсутствия общественной поддержки политобозреватель считает тот факт, что теневые лидеры движения длительное время находились у власти в Армении, а их управление страной вызывало недовольство. «И хотя сегодня есть недовольство новой властью, но тем не менее недоверие к прежней политической элите перевешивает. И в обществе рассматривают правящую силу как инструмент недопущения их возвращения к власти», - считает Бадалян. По его мнению, оппозиция перестала блокировать улицы из-за отсутствия широкой общественной поддержки: «Так как этой поддержки нет, перекрытие улиц, блокировка госструктур или иные проявления акций неповиновения играют обратный эффект и углубляют негативное отношение общества к оппозиции. И оппозиция понимает, что эта методика работает против них, нежели против властей». Бадалян считает, что у оппозиционного движения довольно жесткая риторика, но и она, по его словам, не позволяет рассчитывать на широкую общественную поддержку. «Эта риторика рассчитана на тот слой общества, в котором востребованы жесткие заявления, чтобы обеспечить и держать своих сторонников в максимально высоком тонусе», - отметил политобозреватель. Политический аналитик Овсеп Хуршудян тоже считает, что ядро нынешнего протестного движения - это реваншистские силы, которые стремятся вернуть себе власть. Однако к власти они могут прийти через эскалацию, но не внутриполитическую, на которую у них не хватает ресурсов, а эскалацию в региональном масштабе.