В понедельник, 13 июня, состоялась церемония, посвященная первому выпуску магистерской программы двойного диплома «Образовательная политика и менеджмент» Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) и Университета Джорджа Вашингтона (США).

Выступая на церемонии, ректор АГПУ Джафар Джафаров отметил, что первой из программ двойного диплома, подписанных с зарубежными университетами в рамках госпрограммы, является программа, реализуемая между АГПУ и Университетом Джорджа Вашингтона (США). В настоящее время на двух курсах по программе обучается 50 человек. Студенты программы получают бесплатное обучение. С этого года план приема увеличен с 25 до 40 мест. Занятия проводятся на английском языке опытными преподавателями АГПУ и Университета Джорджа Вашингтона.

Ректор отметил, что 22 магистра сегодня оканчивают программу и впервые в Азербайджане они получат степень магистра АГПУ, а также степень магистра Университета Джорджа Вашингтона в области «Образовательная политика и менеджмент».