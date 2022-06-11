В Баку прошла церемония, посвященная первому выпуску студентов совместной программы АГПУ и Университета Джорджа Вашингтона фото
В понедельник, 13 июня, состоялась церемония, посвященная первому выпуску магистерской программы двойного диплома «Образовательная политика и менеджмент» Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) и Университета Джорджа Вашингтона (США).
Выступая на церемонии, ректор АГПУ Джафар Джафаров отметил, что первой из программ двойного диплома, подписанных с зарубежными университетами в рамках госпрограммы, является программа, реализуемая между АГПУ и Университетом Джорджа Вашингтона (США). В настоящее время на двух курсах по программе обучается 50 человек. Студенты программы получают бесплатное обучение. С этого года план приема увеличен с 25 до 40 мест. Занятия проводятся на английском языке опытными преподавателями АГПУ и Университета Джорджа Вашингтона.
Ректор отметил, что 22 магистра сегодня оканчивают программу и впервые в Азербайджане они получат степень магистра АГПУ, а также степень магистра Университета Джорджа Вашингтона в области «Образовательная политика и менеджмент».
В завершение своего выступления ректор поздравил первых выпускников программы.
В свою очередь, выступая на церемонии, министр образования Эмин Амруллаев сообщил, что сегодняшняя церемония вручения дипломов отличается своей исторической значимостью, так как данная программа является показателем работы, проделанной правительством Азербайджана по развитию образования. Министр отметил, что влияние подобных программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов, отразится на будущем развитии национального сектора образования и экономики нашей страны.
Профессор Школы образования и развития человека при университете Джорджа Вашингтона Колин Грин выразил удовлетворение успешным сотрудничеством и поздравил выпускников.
Декан факультета образования и человеческого развития университета Джорджа Вашингтона профессор Майкл Фойер также передал свои поздравления в виде видеообращения.
После церемонии выпускникам были вручены почетные дипломы.
Следует отметить, что программа реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между АГПУ и университетом Джорджа Вашингтона в рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы», утвержденной соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева.
Программа двойного диплома, финансируемая Государственным нефтяным фондом, реализуется в АГПУ для подготовки менеджеров международного уровня.