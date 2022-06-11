Умер убивший экс-президента Афганистана российский спецназовец

Умер бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Александр Плюснин, который лично ликвидировал бывшего афганского президента Хафизуллу Амина во время штурма его резиденции, сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Telegram.

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Плюснин был «человеком войны», созданным для своей работы, и за всю историю Группы «А» «не было такого второго бесшабашного и отчаянно смелого бойца».

Амин был смертельно ранен осколком гранаты, которую Плюснин кинул во время штурма его резиденции советским спецназом 27 декабря 1979 года. Советское правительство решилось свергнуть Амина, хотя он и объявил о строительстве социализма в Афганистане, потому что его правление не пользовалось популярностью среди населения, а это грозило риском переворота и выходом Афганистана из-под советского влияния.Следствием операции по ликвидации Амина стало начало широкомасштабной войны в Афганистане.