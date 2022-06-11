Завтра в 14:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Именно с этой стадии в турнире стартует чемпион Азербайджана « Карабах ».

При жеребьевке «Карабах» будет «сеяным», имея наивысший рейтинг среди всех участников 1-го раунда. Накануне жеребьевки УЕФА по традиции поделил команды на группы, сократив количество потенциальных соперников. Таким образом, «Карабаху» может достаться один из пяти следующих «несеяных» клубов: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Лех» (Польша), «Хайбернианс» (Мальта), «Шкупи» (Северная Македония) и «Динамо» (Батуми, Грузия).

Жеребьевка 2-го раунда состоится 15 июня. Здесь «Карабах», как и в 3-м раунде, также будет «сеяным». Во 2-м раунде «Карабаху» могут достаться «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Цюрих» (Швейцария), а также победители пар 1-го раунда с участием таких клубов, как «Марибор» (Словения), «Слован» (Словакия), ХИК (Финляндия), ТНС (Уэльс), «Дюделанж» (Люксембург), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Шэмрок Роверс» (Ирландия).

В 3-м раунде на данный момент возможными соперниками «Карабаха» являются «Аполлон» (Кипр), а также победители пар с участием следующих команд: «Лудогорец» (Болгария), «Шериф» (Молдова), ЧФР (Румыния), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Ференцварош» (Венгрия).

И лишь в раунде плей-офф «Карабах», если доберется до этого этапа, не будет «сеяным». На текущий момент на заключительной квалификационной стадии Лиги чемпионов «Карабах» могут поджидать «Копенгаген» (Дания), а также победители пар с участием «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Црвены Звезды» (Сербия) и «Олимпиакоса» (Греция).

Как видим, для попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Карабаху» нужно пройти четырех соперников. Чемпион Азербайджана также может оказаться в групповом турнире Лиги Европы или Лиги конференций, если вылетит на более ранней квалификационной стадии Лиги чемпионов.