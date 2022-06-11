В ночь на понедельник, 13 июня, неизвестные лица проникли в Дом ветеранов Артика (город в Ширакской области Армении) и повредили имущество, а также сожгли фотографии участников Апрельских боев и Второй карабахской войны. Об этом «Армении сегодня» сообщил политический деятель Карапет Погосян.

«Если в ближайшие один-два дня государственные структуры не выявят и не накажут этих вандалов, мы будем вынуждены устроить самосуд. Вся ответственность за непредсказуемые последствия ляжет на правящую политическую силу, поскольку именно она внедрила святотатство в Армению», - отметил Погосян.