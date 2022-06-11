В Бучанском районе обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных российскими войсками мирных жителей. Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в социальной сети Facebook.

"7 простых граждан россияне пытали, а потом жестоко казнили выстрелами в голову", - написал Небытов и опубликовал фото с места захоронения мирных жителей.

По его словам, массовое захоронение расстрелянных мирных жителей на позициях солдат Российской Федерации выявлено рядом с селом Мироцкое Бучанского района.

"У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших. Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области!",- подчеркнул Небытов.