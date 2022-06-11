Государство взяло на себя заботу о 93 тысячах ветеранов войны

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Масштабным пакетом социальной поддержки, реализуемым Министерством труда и социальной защиты населения, охвачены уже 100 тысяч человек. В этой области оказано 190 тысяч услуг, рассказали haqqin.az в пресс-службе министерства. Согласно сообщению, 93 тыс. человек в опережающем порядке назначены 104 тыс. социальных выплат - президентские стипендии, социальные пособия, пенсии. Фактически эти платежи были произведены в инициативном порядке через электронную систему без предоставления каких-либо документов. По словам ветерана Отечественной войны Орхана Меджидли, оказанное государством внимание, предоставление ветеранам войны ежемесячной президентской стипендии несказанно порадовало их.

Несомненно, самая главная из мер социальной поддержки, которая вызывает радость у наших ветеранов, – это обеспечение жильем и автомобилями. В послевоенный период квартирами и индивидуальными домами были обеспечены 3 500 семей шехидов и инвалидов войны, а в целом - 12 500. За последние годы автомобили получили 1 450 лиц, в целом - 7 400. Один из получивших квартиру - ветеран Отечественной войны Эльвин Бахтиярлы: «Я принимал участие в боях в Физули, Ходжавенде, Джебраиле, Шуше, был тяжело ранен. С момента ранения я окружен заботой. Ветеранам войны всегда оказывается внимание, куда ни обратимся - в любой организации с большим уважением и заботой относятся к нам. Недавно женился, живу в квартире, которую мне предоставило государство. Горжусь тем, что являюсь ветераном в этой стране».

Более 3 000 ветеранов, лечение которых истекло в прошедший период, получили инвалидность. Им автоматически назначены социальные выплаты. 200 военнослужащих Отечественной войны, в целом 300 инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Один из них - Нурлан Мазанов. «Я своими глазами увидел, какую заботу государство проявляет о ветеранах. Мне установили протез, чтобы я вновь мог свободно двигаться. Чего еще я мог желать?!»

Рассказывая об услугах реабилитационных центров Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда, ветеран Отечественной войны Ниджат Исмаилов с гордостью вспоминает: «Я ушел на фронт добровольно. Воевал и был ранен в селе Талыш, в предгорьях Агдере и Муровдага. Я инвалид 2-й группы. Мое лечение продолжается за счет государства. К счастью, наше государство заботится о ветеранах. Мы всегда в центре внимания. Недавно мне подарили машину. Я очень доволен созданными для нас условиями».

Более 2 350 членов семей шехидов и ветеранов получили работу в рамках стартовавшего в прошлом году Марафона занятости. Ветеран Отечественной войны Рахиб Казибеков: «Я принимал участие в боях с самого начала войны. Был серьезно ранен в голову. Сейчас я жив благодаря нашему государству. Являюсь инвалидом 2-й группы. Наши усилия государство оценило высоко. Меня наградили медалью 3-й степени за отличие в военной службе и четырьмя медалями за участие в 44-дневной Отечественной войне. Государство выделило мне квартиру. В настоящее время работаю военруком в школе».