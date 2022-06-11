Азербайджан против Беларуси в Лиге наций: будет ли уволен Джанни Де Бьязи? матч начался; обновлено 20:00
Матч Азербайджан - Беларусь начался.
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Стартовые составы команд.
Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Джалал Гусейнов, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Азер Салахлы, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ричард Алмейда, Ренат Дадашов, Рамиль Шейдаев.
Беларусь: Павел Павлюченко, Руслан Хадаркевич, Сергей Политевич, Глеб Шевченко, Кирилл Печенин, Евгений Яблонский, Валерий Бочеров, Алекс Эбонг, Андрей Соловей, Владислав Малькевич, Иван Бахар.
* * * 18:30
Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» начнется матч 4-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Беларуси.
Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Папапетру.
Сборная Азербайджана проиграла в двух из трех первых матчей и занимает последнее место в группе 3 лиги «С», где также выступают Казахстан и Словакия. В эти минуты казахи и словаки выясняют отношения в Нур-Султане.
В связи с продолжающимися неудачными выступлениями сборной Азербайджана как никогда остро стоит вопрос об отставке главного тренера Джанни Де Бьязи. Сейчас уже окончательно стало понятно, что и его назначение, и продление с ним контракта в конце прошлого года были ошибочными решениями. В случае неудачи в сегодняшнем матче с Беларусью тучи над головой итальянского специалиста сгустятся еще сильнее.
Напомним, в предыдущих играх наша команда проиграла в гостях Казахстану (0:2), сыграла на выезде вничью с Беларусью (0:0) и проиграла дома Словакии (0:1).
Турнирное положение
1.Казахстан – 7 очков (3 матча)
2.Словакия – 6 (3)
3.Беларусь – 2 (3)
4.Азербайджан – 1 (3).