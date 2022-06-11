Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» начнется матч 4-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Беларуси.

Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Папапетру.

Сборная Азербайджана проиграла в двух из трех первых матчей и занимает последнее место в группе 3 лиги «С», где также выступают Казахстан и Словакия. В эти минуты казахи и словаки выясняют отношения в Нур-Султане.

В связи с продолжающимися неудачными выступлениями сборной Азербайджана как никогда остро стоит вопрос об отставке главного тренера Джанни Де Бьязи. Сейчас уже окончательно стало понятно, что и его назначение, и продление с ним контракта в конце прошлого года были ошибочными решениями. В случае неудачи в сегодняшнем матче с Беларусью тучи над головой итальянского специалиста сгустятся еще сильнее.

Напомним, в предыдущих играх наша команда проиграла в гостях Казахстану (0:2), сыграла на выезде вничью с Беларусью (0:0) и проиграла дома Словакии (0:1).

Турнирное положение

1.Казахстан – 7 очков (3 матча)

2.Словакия – 6 (3)

3.Беларусь – 2 (3)

4.Азербайджан – 1 (3).