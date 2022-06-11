Несмотря на санкции самолеты российских олигархов продолжают летать в Европе

С момента введения санкций, запрещающих российским самолетам полеты над Европой, частные борта, принадлежащие российским миллиардерам, совершили около 30 рейсов в европейском воздушном пространстве, выяснило издание Welt am Sonntag.

Например, 28 февраля из аэропортов Флоренции и Мюнхена в Ташкент вылетели самолеты миллиардера Алишера Усманова. В начале марте самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, зарегистрированный в Сан-Марино, вылетел из Ниццы в Стамбул. Джет принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, указывает Welt am Sonntag. В апреле из швейцарского Базеля в Казахстан улетел самолет с люксембургской регистрацией, принадлежавший по данным Forbes российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.

После введения санкций как минимум восемь рейсов над Францией совершил вертолет российского бизнесмена Александра Занадворова, пишет издание. "Исполнение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности", - объяснил Welt am Sonntag источник.