Украине для победы нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков

Чтобы закончить войну с Россией, Украине требуются 1 тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков и 2 тысячи единиц бронетехники. Такие данные привел советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Указав, что 15 июня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны контактной группы по вопросам помощи Украине, он отметил, что Киев ожидает решения по поставкам необходимого оружия.