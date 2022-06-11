Украине для победы нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков
Чтобы закончить войну с Россией, Украине требуются 1 тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков и 2 тысячи единиц бронетехники. Такие данные привел советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Указав, что 15 июня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны контактной группы по вопросам помощи Украине, он отметил, что Киев ожидает решения по поставкам необходимого оружия.
Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
1000 howitzers caliber 155 mm;
300 MLRS;
500 tanks;
2000 armored vehicles;
1000 drones.
Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.