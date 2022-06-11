Али Асадов принял председателя Национального совета Словакии

Также было подчеркнуто значение визита делегации во главе с Борисом Колларом в город Шуша - культурную столицу Азербайджана. В этом контексте речь шла о работах по восстановлению освобожденных территорий.

Как сообщили в Кабмине, на встрече было подчеркнуто развитие азербайджано-словацких отношений в различных направлениях, выражена уверенность в том, что этот визит председателя Национального совета Словакии придаст импульс углублению двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что между двумя странами имеются возможности для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. В этой плоскости был сделан акцент на значение Алятской свободной экономической зоны и отмечено, что словацкие компании могут воспользоваться благоприятными возможностями, созданными здесь для иностранных инвесторов.

Также состоялись дебаты по вопросу энергетической безопасности, было отмечено, что Азербайджан, обладающий богатыми энергетическими ресурсами и инфраструктурой, вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы. В связи с чем особо выделялось значение "Южного газового коридора".

На встрече рассматривались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.