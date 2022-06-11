Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию
Россия стала в мае вторым по величине экспортером нефти в Индию. Как сообщило со ссылкой на источники в понедельник агентство Reuters, по итогам майских поставок Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
По данным агентства, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получили 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле.
Согласно сведениям агентства, в мае на долю России пришлось около 16,5% от общего объема ввезенной в Индию нефти.
Крупнейшим экспортером нефти в Индию остается Ирак, отмечает Reuters.
В мае министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн. баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно малым по сравнению с общим потреблением Индии.