Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию

Россия стала в мае вторым по величине экспортером нефти в Индию. Как сообщило со ссылкой на источники в понедельник агентство Reuters, по итогам майских поставок Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

По данным агентства, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получили 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле.

Согласно сведениям агентства, в мае на долю России пришлось около 16,5% от общего объема ввезенной в Индию нефти.