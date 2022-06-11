В акте о проверках, связанных с деятельностью исполнительной власти, указано, что хотя 356 граждан, трудоустроенных через центр DOST в бытность Гаджиевым главой исполнительной власти, не выходили на работу, однако на их имя выписывалась зарплата. В целом сумма зарплат составила 481 тысячу манатов.

Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании была продолжена экспертиза документов, изучены акты, связанные с выделением и расходованием средств на строительные работы в Имишлинском районе.

Согласно акту, на приобретение и ремонт фонарных столбов для освещения территории района было перечислено 162 тысячи манатов, на хранение книг в Государственном архиве - 75 тысяч манатов, на ремонт многоквартирных домов - 1 миллион манатов. Все эти деньги тратились не по назначению. В то же время на ремонт Имишлинской центральной больницы выделили 23,7 тысячи манатов. Управление по озеленению получило 559 тысяч манатов, а управление туризма Имишли - 118 тысяч манатов. Однако в ходе следствия выяснилось, что и эти суммы не были израсходованы должным образом.

Бывший заместитель главы исполнительной власти Э.Керимов возразил против актов проверки, заявив, что в актах выбраны суммы, которые нельзя брать за основу: «Выбрали какие-то общие цифры. Их никто не уточнял. Речь идет о крупных суммах. Поэтому мы хотели пригласить в суд эксперта для уточнения цифр. Эти цифры основаны на пояснениях Джамиля Мусаева (главного бухгалтера)».

Адвокат просил суд дать время для подготовки письменных и устных ходатайств по актам.

Судебный процесс продолжится 17 июня.