Как «списывались» бюджетные деньги в бытность Вильяма Гаджиева HAQQIN.AZ ИЗ ЗАЛА СУДА
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебная эпопея по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании была продолжена экспертиза документов, изучены акты, связанные с выделением и расходованием средств на строительные работы в Имишлинском районе.
В акте о проверках, связанных с деятельностью исполнительной власти, указано, что хотя 356 граждан, трудоустроенных через центр DOST в бытность Гаджиевым главой исполнительной власти, не выходили на работу, однако на их имя выписывалась зарплата. В целом сумма зарплат составила 481 тысячу манатов.
Согласно акту, на приобретение и ремонт фонарных столбов для освещения территории района было перечислено 162 тысячи манатов, на хранение книг в Государственном архиве - 75 тысяч манатов, на ремонт многоквартирных домов - 1 миллион манатов. Все эти деньги тратились не по назначению. В то же время на ремонт Имишлинской центральной больницы выделили 23,7 тысячи манатов. Управление по озеленению получило 559 тысяч манатов, а управление туризма Имишли - 118 тысяч манатов. Однако в ходе следствия выяснилось, что и эти суммы не были израсходованы должным образом.
Бывший заместитель главы исполнительной власти Э.Керимов возразил против актов проверки, заявив, что в актах выбраны суммы, которые нельзя брать за основу: «Выбрали какие-то общие цифры. Их никто не уточнял. Речь идет о крупных суммах. Поэтому мы хотели пригласить в суд эксперта для уточнения цифр. Эти цифры основаны на пояснениях Джамиля Мусаева (главного бухгалтера)».
Адвокат просил суд дать время для подготовки письменных и устных ходатайств по актам.
Судебный процесс продолжится 17 июня.