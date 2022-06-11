В Пекине зафиксирована новая вспышка COVID-19

Вчера, 12 июня в столице Китая был зафиксирован 51 случай заболевания COVID-19, сообщает Синьхуа. Все случаи так или иначе связаны с баром Heaven в районе Чаоян. Мэрия восстановила частичный локдаун в этом районе, вернув школы обратно на онлайн-обучение. Посещать школы продолжат только ученики средних и старших классов, которым предстоит сдавать экзамены.

Власти Пекина только 1 июня начали снимать жесткие коронавирусные ограничения в городе, которые действовали больше месяца. Теперь же они объявили, как сообщает Reuters, о новом массовом тестировании горожан.

В минувшую пятницу повторный локдаун были вынуждены ввести власти Шанхая. Там за последние несколько дней выявлено уже 502 случая заболевания COVID-19. Предыдущий локдаун в Шанхае был введен еще в конце марта, и продлился около двух месяцев.