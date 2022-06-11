ВСУ во время боев в Луганской области пленили "народного милиционера", который воевал против собственного сына и расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке. Об этом сообщает СБУ.

"Этот пленник - житель Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения так называемой "народной милиции ДНР", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения вместе с россиянами он прибыл в Луганскую область. И это при том, что его собственный сын воюет в ВСУ.