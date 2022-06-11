Первая партия украинского зерна прибыла в Испанию впервые с 24 февраля
Испанский производитель кормов для животных Agafac сообщил о прибытии партии украинского зерна по новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море. Грузовое судно Alppila с 18 тыс. тонн груза прибыло рано утром 13 июня в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании. По данным Agafac, это первая с 24 февраля партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании морским путем.
Alppila — это судно под финским флагом, которое находилось в польском Свиноуйсьце в конце мая, затем сделало остановки в двух немецких портах, а затем прибыло в порт Ла-Корунья 13 июня, согласно vesselfinder.com. По данным порта, судно должно быть разгружено ко вторнику, 14 июня.
«Это всего лишь небольшое количество зерна, но это дает возможность импортировать, что возможно, с Украины»,— сказал CNN по телефону директор Agafac Бруно Бид. Господин Бид не в курсе, прибывала ли украинская кукуруза в какие-либо другие испанские порты с 24 февраля.
В заявлении Agafac говорится, что небольшая партия кукурузы отправилась из западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию, и что кукуруза, прибывшая в Испанию, была погружена на судно в порту Свиноуйсьце на Балтийском море.
По заявлению украинской стороны, ранее было проложено два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию. 12 июня заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник сообщил, что для третьего маршрута ведутся переговоры со странами Балтии.
Украина — четвертый по объему экспортер зерна в мире.