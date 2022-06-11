Испанский производитель кормов для животных Agafac сообщил о прибытии партии украинского зерна по новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море. Грузовое судно Alppila с 18 тыс. тонн груза прибыло рано утром 13 июня в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании. По данным Agafac, это первая с 24 февраля партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании морским путем.

Alppila — это судно под финским флагом, которое находилось в польском Свиноуйсьце в конце мая, затем сделало остановки в двух немецких портах, а затем прибыло в порт Ла-Корунья 13 июня, согласно vesselfinder.com. По данным порта, судно должно быть разгружено ко вторнику, 14 июня.

«Это всего лишь небольшое количество зерна, но это дает возможность импортировать, что возможно, с Украины»,— сказал CNN по телефону директор Agafac Бруно Бид. Господин Бид не в курсе, прибывала ли украинская кукуруза в какие-либо другие испанские порты с 24 февраля.