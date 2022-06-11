Газета сообщает, что об обстреле аэропорта Дамаска Израиль сообщил России за час до события по экстренным каналам связи, которые существуют между военными двух стран. В результате атаки аэропорт был выведен из строя.

После нападения Израиля на аэропорт Дамаска между Россией и Ираном возникли серьезные трения. Об этом пишут израильские СМИ, ссылаясь на ливанскую газету «Аль-Акбар».

Ранее российские силы обязались защитить аэропорт Дамаска от израильских атак, обеспечив его защиту с воздуха. В этот раз Израиль сообщил, что иранцы используют гражданские и грузовые самолеты для перевозки военного оборудования и оружия в Сирию и Ливан. В конце мая первая атака оказалась не очень успешной — иранский самолет мог приземлиться, в результате последней атаки, аэропорт был выведен из строя.

После этого сирийцы и иранцы потребовали от россиян «прекратить израильские атаки на сирийские гражданские объекты и инфраструктуру и выполнить свои обязательства». Башар Асад посетил Тегеран, где он встретился с духовным лидером Али Хаменеи и президентом Ибрагимом Раиси.

Россиянам было сообщено, что атаки, приписываемые Израилю, перешли все границы и Москва должна это прекратить. В настоящий момент россияне «сквозь пальцы» смотрят на действия Израиля. Как предполагается, за сдержанную позицию в отношении санкций против России и нейтральную позицию по войне в Украине.