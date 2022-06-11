Столтенберг: Швеция предприняла шаги для разрешения спора с Турцией по НАТО

Швеция предприняла важные шаги для удовлетворения требований Турции по одобрению заявки страны на присоединение к НАТО. В частности, страна начала менять свое антитеррористическое законодательство. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Gardian.

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", - сказал он.

Генсек Альянса добавил, что это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией.