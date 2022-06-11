В Молдове заявили, что не откажутся от Приднестровья

"У Кишинева есть наработки по поводу статуса Приднестровья в составе Молдовы, а реинтеграция на уровне общества постепенно происходит", - сказал Серебрян прессе, добавив, что переговоры по приднестровскому урегулированию продолжаются.

Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона. Как пишет Интерфакс, об этом заявил журналистам в понедельник вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян.

Серебрян добавил, что не видит альтернативы переговорам по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Министр отметил: "Мы вынуждены признать, что на сегодняшний день этот формат не работает". "Последний раунд переговоров состоялся в далеком уже 2019 году. И тогда он был не очень удачным, завершился без подписания итогового протокола. Сейчас переговоров в этом формате нет, но я бы не спешил отказываться от него окончательно. А каким должен быть формат переговоров?", - задался вопросом вице-премьер.

Он сообщил, что за последнюю неделю общался по телефону и со специальным представителем России, и со спецпредставителем Украины в переговорном процессе.

"Естественно, у них есть интерес, мы обсуждаем, что будет дальше. Это нужно делать уже сейчас. На мой взгляд, от формата "5+2" отказываться не нужно. Возможно, нужно повысить статус Евросоюза и США от наблюдателей до полноценных участников переговоров, чтобы все стороны были одинаково представлены", - сказал Серебрян.