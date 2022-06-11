Сегодня состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с находящейся в Азербайджане с официальным визитом делегацией во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом.

С.Гафарова тепло приветствовала словацких гостей и охарактеризовала их приезд как проявление дружеских отношений между нашими странами. Она также вспомнила свой визит в Словакию в прошлом году и отметила важность своих бесед со словацкими официальными лицами в ходе той поездки. Была выражена надежда на то, что встречи, предстоящие в ходе визита спикера парламента Словакии в Азербайджан, послужат ещё большему углублению и расширению двусторонних связей. Вообще, заметила г-жа Гафарова, проводимые во время визитов обладающих высоким статусом делегаций переговоры играют существеннейшую роль в прогрессе взаимоотношений. До сего дня Азербайджан и Словакия подписали ряд документов, охватывающих политические, экономические, торговые, гуманитарные и иные вопросы, и формирующие правовую базу для нашего взаимодействия.

Спикер Национального совета Словакии Борис Коллар поблагодарил за искренний прием и гостеприимство, выразив затем удовлетворение и визитом в Азербайджан, и проведёнными здесь встречами. Словакия придает большое значение продвижению отношений с Азербайджаном, а рост двусторонних политических, экономических и гуманитарных связей служит нашим общим интересам. Дальнейшее же углубление межпарламентских отношений оказывает благотворное влияние на взаимодействие в иных областях.

Касаясь поездки в освобожденные районы Азербайджана и в его культурную столицу – Шушу, словацкий спикер поделился высоким мнением, сформировавшимся у него об идущих там восстановительных и созидательных работах. В этом контексте он подчеркнул важность процесса разминирования. Что до имеющихся возможностей углубления сотрудничества с Азербайджаном, то плоды этих усилий послужат благополучию наших народов, заметил Коллар.

Далее обсуждались иные темы, представляющие взаимный интерес.