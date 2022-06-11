Варшава: Макрон, Шольц и Драги не должны давить на Зеленского

В МИД Польши знают о планах совместного визита президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев и убеждены, что три лидера не должны оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он пошел на уступки России. Об этом в эфире Польского радио в понедельник сказал заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, передает Укринформ.

В частности, заместитель главы МИД Польши отметил, что в министерстве знают о намерениях Макрона, Шольца и Драги совершить такой визит. По его словам, президент Польши Анджей Дуда давно призвал президента Франции и канцлера ФРГ посетить Киев и своими глазами увидеть Бучу и Бородянку.

“Возможно, это изменит их подход. Увидим, какой результат принесет визит после того, как он состоится”, - отметил Пшидач.