Варшава: Макрон, Шольц и Драги не должны давить на Зеленского
В МИД Польши знают о планах совместного визита президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев и убеждены, что три лидера не должны оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он пошел на уступки России. Об этом в эфире Польского радио в понедельник сказал заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, передает Укринформ.
В частности, заместитель главы МИД Польши отметил, что в министерстве знают о намерениях Макрона, Шольца и Драги совершить такой визит. По его словам, президент Польши Анджей Дуда давно призвал президента Франции и канцлера ФРГ посетить Киев и своими глазами увидеть Бучу и Бородянку.
“Возможно, это изменит их подход. Увидим, какой результат принесет визит после того, как он состоится”, - отметил Пшидач.
Он напомнил, что изначально взгляды президента Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля тоже были неоднозначными. Впрочем, после визита в Украину они поняли, что такое война.
Польский дипломат отметил, что он "не питает иллюзий", что эти три лидера после посещения Украины полностью изменят свои взгляды.
“Их отношение (к ситуации в Украине – ред.), однозначно, на сегодняшний день является другим (чем Польши – ред.). Над этим нужно работать, чтобы они действительно не оказывали давление на Владимира Зеленского по поводу каких-либо уступок”, - отметил замглавы МИД РП.
Он подчеркнул, что не понимает, почему Украина "должна что-то прощать России".
"Возможно, какая-то из западных стран хотела бы за свой счет позволить Путину сохранить лицо?", - отметил заместитель главы польской дипломатии.
По сообщению итальянского издания La Stampa, Драги, Макрон и Шольц посетят Украину 16 июня.