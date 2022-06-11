Эрдоган о газопроводе на дне Черного моря у берегов Турции
Турция приступила в понедельник к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов республики. В торжественной церемонии принял участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн. кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи [газа] в 2026 году", - сказал он в эфире телеканала TRT.