Гарибашвили: Кандидатства в ЕС Грузия заслуживает больше Украины

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что статуса кандидата в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а уже потом Украина и Молдова. Об этом сообщает "Грузия Online".

По его словам, Грузия заслужила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.

"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то это и принадлежит, то принадлежит Грузии, а уже потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина - в состоянии войны, и поэтому ей должен быть предоставлен статус, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе. Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса.