Победитель Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен недоволен бакинским асфальтом

Поскольку команды «Формулы-1» управляют автомобилями последнего поколения более жестко, чем раньше, многие гонщики жаловались на неровности во время воскресной гонки. Ферстаппен сказал, что по трассе «приятно ездить», но почувствовал, что поверхность стала более ухабистой, чем раньше.

«Я думаю, что в некоторых местах становится немного ухабисто, особенно сейчас, когда новые машины стали такими жесткими и низкими к земле, — сказал он. - Главная прямая слишком ухабистая. Было бы неплохо, если бы в следующем году асфальт обновили. Но в целом я думаю, что это особенная трасса. Второй сектор, между замковой частью, я бы сказал, совершенно уникальный».

В Баку Ферстаппен одержал свою пятую победу в сезоне. Один из главных его соперников - Шарль Леклер стартовал с поула, но сошел с дистанции. Оба гонщика не смогли финишировать в двух гонках в этом году.

«Вы должны набирать очки каждый уик-энд, если хотите действительно бороться за чемпионство. Все это знают, все, конечно, пытаются, но не всегда это так просто», - говорит нидерландский гонщик. - «Я бы не хотел, чтобы кому-то показалось, что мы победили в Баку благодаря сходам соперников. Конечно, это облегчило задачу, но и мы были хороши. Машина сегодня обладала хорошим балансом, мы были быстры в гонке, надежны, нам удавалось контролировать износ резины – вот причина того, что у «Ред Булл» сегодня победный дубль. Однако нельзя забывать, что в этом сезоне борьба очень плотная, и я не готов давать прогнозы на то, кто будет быстрее в Монреале. Надеюсь, что снова мы, но обещать не могу».