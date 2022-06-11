Российские войска пытаются окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска, Северодонецка, Боровского и Приволья. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18:00 13 июня.

«На Донецком направлении россияне осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта», - отмечает Генштаб ВСУ.