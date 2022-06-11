Эта конференция, представляющая собой многоплановую программу, за полвека превратилась в успешный диалоговый форум, на котором осуществляется обмен опытом между руководящими лицами правовых организаций Европы.

На конференции участвовали Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, федеральный министр по делам ЕС и Конституции Австрии Каролина Эдтстадлер, президент Европейской коллегии адвокатов и Совета юридических обществ (CCBE) Джеймс Макгилл, Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, федеральный министр юстиции Алма Задич и другие.

Коллегии адвокатов ряда стран, включая и Азербайджан, представили отчеты о состоянии адвокатской профессии в своих странах. Состоялись дискуссии о роли адвокатуры в связи с осуществляемыми реформами.

В рамках традиционной программы по приглашению мэра Вены гостей встретили в крупнейшем в Австрии антропологическом музее Weltmuseum, на следующий день федеральный канцлер Австрии организовал для гостей торжественный прием, а затем состоялся официальный прием в Orangerie Schonbrunn. Кроме того, по случаю председательства Франции в Совете Европейского Союза посол Франции и Национальный Совет адвокатов Франции организовали мероприятие.

В целях укрепления дальнейшего сотрудничества между руководством Коллегии адвокатов Азербайджана и президентами Международной ассоциации коллегий адвокатов, Европейского Союза адвокатов, CCBE, а также руководителями ассоциаций адвокатов ряда стран были проведены двусторонние встречи, обмен опытом и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.