У стран Европы и Северной Америки разное понимание того, как и в какие сроки завершать войну в Украине, и что будет считаться приемлемым результатом. В материале Reuters собраны позиции стран, которые могут радикально отличаться даже внутри ЕС.

Италия и Венгрия выступают за окончание боевых действий любой ценой и как можно скорее, даже если значительная часть Украины останется под российской оккупацией. Это вызвано опасениями, что следующей зимой может ощущаться глобальный дефицит топлива и дефицит продовольствия из-за блокировки портов Украины. Венгерский премьер Виктор Орбан впереди «миротворцев», которые против жестких санкций, за продолжение импорта нефти и газа, а также против санкций для многих россиян.

Президент США намерен ослабить Россию, хотя не намерен менять режим. В понедельник он обвинил РФ в военных преступлениях, не раз заявлял о необходимости трибунала и привлечения к ответственности Путина. В целом, можно сказать, что США за то, чтобы Россия делала, что хочет, но только на своей территории.