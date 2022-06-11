Есть разногласия о «приемлемом результате» войны в Украине Reuters
У стран Европы и Северной Америки разное понимание того, как и в какие сроки завершать войну в Украине, и что будет считаться приемлемым результатом. В материале Reuters собраны позиции стран, которые могут радикально отличаться даже внутри ЕС.
Италия и Венгрия выступают за окончание боевых действий любой ценой и как можно скорее, даже если значительная часть Украины останется под российской оккупацией. Это вызвано опасениями, что следующей зимой может ощущаться глобальный дефицит топлива и дефицит продовольствия из-за блокировки портов Украины. Венгерский премьер Виктор Орбан впереди «миротворцев», которые против жестких санкций, за продолжение импорта нефти и газа, а также против санкций для многих россиян.
Президент США намерен ослабить Россию, хотя не намерен менять режим. В понедельник он обвинил РФ в военных преступлениях, не раз заявлял о необходимости трибунала и привлечения к ответственности Путина. В целом, можно сказать, что США за то, чтобы Россия делала, что хочет, но только на своей территории.
Великобритания считает, что Украину нельзя принуждать к невыгодному миру, и что Украина должна выиграть эту войну. Украина, Польша, Литва, Эстония и Латвия придерживаются аналогичной точки зрения — России нельзя доверять, прекращение огня позволит ей закрепить территориальные завоевания, перегруппироваться и начать новые атаки.
Франция и Германия пытаются балансировать между безусловным признанием, что в Украине происходит агрессия, и попытками умиротворить Путина. Они поддерживают санкции, хотят помешать Путину победить, в то же время, готовы с ним общаться и даже уступать в обмен на мир. Эммануэль Макрон считает, что мир нельзя скатывать к новой «холодной войне». Вполне возможно, что он уже опоздал.
Пока западные союзники пытаются выработать консенсус, Россия усилила атаки в Донецкой и Луганской областях. В понедельник центр Северодонецка оказался под контролем российской армии, воздушные атаки возобновились на Сумскую и Черниговскую области.