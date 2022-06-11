Резкий обвал иранского тумана. Страну охватили протесты

Трейдеры в Тегеране меняли иранскую национальную валюту - туман - по 332 тысячи за доллар США, по сравнению с 327,5 тысячи в субботу. Это на 4,4% больше по сравнению с 1 июня, когда туман торговался по 318 тысяч за доллар. Между тем полиция арестовала 31 торговца валютой и золотом, обвиняемых в создании «ложного спроса» на рынке, сообщило в воскресенье государственное телевидение Ирана, не уточняя подробностей.

Резкий обвал курса национальной валюты вызвал волну антиправительственных протестов в Иране. Валюта Ирана упала в воскресенье до самого низкого значения за всю историю, поскольку переговоры о возобновлении разрушенного ядерного соглашения страны с мировыми державами зашли в тупик.

На фоне проблем с экономикой в различных иранских городах прошли антиправительственные акции протеста. Самая крупная из них состоялась в Тегеране.

В столице на улицы вышли предприниматели и владельцы магазинов. По версии официальных СМИ, несколько десятков человек протестовали против намерения правительства ввести новые правила налогообложения и ужесточить контроль за продажами в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Однако на публикуемых в социальных сетях видео можно наблюдать, что в протесте участвуют сотни людей. Иранский журналист Бабак Тагваи пишет, что поводом для выхода на улицы стало резкое падение курса национальной валюты.

В Ахвазе в протесте принимали участие государственные служащие, которым уже несколько месяцев не выплачиваются зарплаты. Акции протеста прошли также в Кередже, Ширазе и Курдистане.