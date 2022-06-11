Bitcoin и Ethereum продолжают падение: причины

Bitcoin продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Об этом пишет Reuters.

Celsius Network заморозил вывод средств и переводы, ссылаясь на "экстремальные рыночные условия".

На фоне объявления Celsius капитализация криптовалют упала ниже 1 триллиона долларов впервые с января 2021 года – это повлияло на падение стоимости биткоина на 12%.