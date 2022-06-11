Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне разрушили все мосты, ведущие в город, но заверил, что украинские военные там не заблокированы. Об этом Гайдай написал в Facebook.
«Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть. Россияне полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.
Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях», - отмечает Гайдай.
Он заверил, что украинские военные могут отправлять раненых в медучреждения. В то же время эвакуация из города невозможна.
Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.
По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания россиян из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.