Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне разрушили все мосты, ведущие в город, но заверил, что украинские военные там не заблокированы. Об этом Гайдай написал в Facebook.

«Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть. Россияне полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.

Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях», - отмечает Гайдай.