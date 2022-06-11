Дорожная полиция обратилась к организаторам турпоездок
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось с рядом рекомендаций к лицам, организующим экскурсии и другие поездки с учащимися.
"C началом летнего сезона значительно увеличилось количество экскурсий и поездок в зоны отдыха со школьниками. Однако, к сожалению, при их организации не соблюдаются требования в области безопасности дорожного движения.
В отличие от регулярных пассажироперевозок, нерегулярные перевозки организуются на основе устных соглашений, в которых не учитывается техническое состояние автобуса, наличие у водителя прав на управление транспортным средством, а также его профессионализм, состояние здоровья и другие факторы.
Перевозка пассажиров автобусами в зоны отдыха, маршруты движения до которых не определены заранее, в районах с горным рельефом, на узких дорогах, при резких спусках и подъемах, а также в условиях бездорожья создают опасность аварийной ситуации.
Учитывая это, МВД приняло необходимые меры для повышения эффективности работы в этой области. Так, при поступлении из отделов образования в органы внутренних дел обращений, связанных с перевозкой учащихся в центры отдыха, предусмотрено уделение внимания техническому состоянию автобусов, пассажировместимости, наличию у водителей прав на управление транспортными средствами и другие моменты, а также при необходимости осуществление бесплатного сопровождения патрульными автомобилями Государственной дорожной полиции", - отмечается в обращении.