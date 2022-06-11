Дорожная полиция обратилась к организаторам турпоездок

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось с рядом рекомендаций к лицам, организующим экскурсии и другие поездки с учащимися.

"C началом летнего сезона значительно увеличилось количество экскурсий и поездок в зоны отдыха со школьниками. Однако, к сожалению, при их организации не соблюдаются требования в области безопасности дорожного движения.

В отличие от регулярных пассажироперевозок, нерегулярные перевозки организуются на основе устных соглашений, в которых не учитывается техническое состояние автобуса, наличие у водителя прав на управление транспортным средством, а также его профессионализм, состояние здоровья и другие факторы.