Главком ВСУ: У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины
У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Он предупредил, что Украина серьезно уступает по вооружению в восточной части Луганской области, которая является ключевой целью российских сил.
"Несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать свои позиции", — сказал он в беседе со своим американским коллегой генералом Марком Милли, пишут украинские СМИ.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Россия развернула до семи батальонных тактических групп в городе Северодонецк.
Если этот город падет, только один город - Лисичанск - останется под контролем Украины в Луганской области.