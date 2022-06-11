Главком ВСУ: У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины

У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Он предупредил, что Украина серьезно уступает по вооружению в восточной части Луганской области, которая является ключевой целью российских сил.

"Несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать свои позиции", — сказал он в беседе со своим американским коллегой генералом Марком Милли, пишут украинские СМИ.