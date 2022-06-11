Власти США открыты для диалога с КНДР без предварительных условий, однако готовы и далее оказывать давление на Пхеньян. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Позвольте мне отметить, что у нас нет совершенно никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы готовы к диалогу без предварительных условий. Мы хотим поддержать жителей Северной Кореи, в том числе вакциной от COVID-19", - сказал он, подчеркнув, что Вашингтон стремится к полной денуклеаризации Корейского полуострова. "Наша цель заключается лишь в том, чтобы регион был стабильным и мирным <...>. Пока режим в Пхеньяне не изменит курс, мы продолжим оказывать давление", - отметил Блинкен.

«США намерены и далее оказывать давление на КНДР. Мы знаем, что КНДР подготовилась к новому ядерному испытанию, Вашингтон готовится быстро ответить в случае его проведения. США готовы внести и краткосрочные, и долгосрочные коррективы в военную стратегию в АТР, если КНДР проведет новое ядерное испытание», - добавил Блинкен.