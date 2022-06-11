В США заявили о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждаются ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время пресс-конференции.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", - ответил Остин на вопрос журналистов о передаче ВСУ 300 новых РСЗО и 1000 гаубиц.

При этом он добавил, что сейчас не только США, но и другие страны Запада готовы оказывать существенную помощь Украине для ее победы в войне против России.

"Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также отправили 155-мм гаубицы", - подчеркнул Остин.